CHP’de uzun süredir devam eden yönetim tartışması, 9 Haziran Salı günü grup toplantısı kriziyle yeni bir aşamaya geçti. Sabah saatlerinden itibaren TBMM’nin Dikmen ve Çankaya kapıları önünde toplanan partililer arasında gerginlik yaşandı.

Özgür Özel’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gruplar, grup toplantısı öncesi Meclis çevresinde karşı karşıya geldi. Dikmen Kapısı önünde slogan atan gruplar arasında kısa süreli arbede çıktı. Polis ekipleri araya girerek tarafları ayırdı.

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen grup, daha sonra CHP Genel Merkezi’nde yapılacağı duyurulan toplantıya katılmak üzere Meclis önünden ayrıldı.

Özgür Özel ise TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Konuşmasına, geçen yıl yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarak başlayan Özel, yaşananları yalnızca parti içi tartışma olarak görmediğini söyledi.

Özel, “CHP’nin iç işi falan değil” diyerek kurultay sürecine ilişkin sert mesaj verdi. CHP’ye yönelik baskı olduğunu savunan Özel, meselenin partinin kurumsal yapısını zayıflatmaya dönük olduğunu öne sürdü.

Konuşmasında yargı sürecine de değinen Özel, parti içinde yaşanan gelişmelerin CHP’nin seçimlere hazırlanma sürecini doğrudan etkilediğini belirtti.

Kurultay için tarih de veren Özel, 26 Temmuz geçilmeden kurultay yapılması gerektiğini söyledi. Aksi halde CHP’nin seçim sürecinde risk yaşayabileceğini ifade etti.

CHP’de grup toplantısı üzerinden başlayan gerilim, hem Meclis önündeki görüntüler hem de Özel’in konuşmasındaki sert ifadeler nedeniyle siyasetin ana gündemlerinden biri oldu.