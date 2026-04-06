'ANTALYA Mavi Akdeniz İnisiyatifi Değerlendirme Toplantısı', Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Antalya kıyılarında deniz yüzeyi ve kıyı dip temizliğine yönelik kullanılacak yöntemler ve ekipmanlar, deniz kirliliğini kaynağında önlemek için yapılacak müdahaleler, dumansız sahil uygulaması, akarsularda bariyer uygulaması, atık alım gemisi kapasitesinin artırılması, tarımsal ve kimyasal atıklara karşı alınan tedbirler, geri dönüşüm altyapısı ve depozito sistemi ile toplumsal sahiplenme ve farkındalık çalışmaları ele alındı. Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, akademisyenler, kurum ve kuruluş yetkilileri, oda ve borsa başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

'HEDEFİMİZ DENİZ VE SAHİLLERİNİN TEMİZ TUTULMASIDIR'

Programda yaptığı konuşmada Antalya’da gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi (COP31) hazırlıklarına ve Antalya’nın çevre hedeflerine değinen Vali Hulusi Şahin, "COP31 önümüzdeki Kasım ayında Antalya’da yapılacak. Biz ev sahibi şehir olarak ayrıca bir şeyler söylemesi gereken bir numaralı şehiriz. Bu çerçeveyi belirlemek, görünürlüğünü sağlamak ve Kasım ayında ortaya koyabilmek için uzun süredir kurumlarımız, kuruluşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle koordinasyon içinde çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. Projenin önümüzdeki dönem için belirleyici bir rehber olacağını ifade eden Vali Şahin, "Hedefimiz Antalya’nın deniz ve sahillerinin temizlenmesi ve temiz tutulmasıdır. Denizlerimizin kirlenmesine sebep olan unsurların bertaraf edilmesi ve uzaklaştırılması için gerekli tüm adımları atacağız. 640 kilometrelik sahil şeridimizin tamamında bu inisiyatifi uygulayacağız. Ayrıca denize dökülen derelerimizde ve ırmaklarımızda da aynı yaklaşımı sergileyeceğiz. Antalya’mızın Mavi Akdeniz’ini temizlemeyi ve temiz tutmayı ilke edineceğiz" dedi. Açılış konuşmalarının ardından Antalya Valiliği Proje Birimi, proje kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA