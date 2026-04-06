VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, biri tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 tüfek ve 178 fişek ele geçirildi. "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 17 olayda 24 şüpheliye, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan yakalanan 7 şüpheliye, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ise 1 olayda, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise 8 firari hükümlü yakalandı. İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 11 milyon 218 bin 660 kaçak makaron, 1434 kaçak sigara, 1728 litre ve 50 şişe kaçak içki, 381 kaçak ilaç, 265 kilogram kaçak tütün, 4 bin 389 kaçak emtia ile 143 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

