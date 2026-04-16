Kahramanmaraş Onikişubat’taki Ayser Çalık Ortaokulu saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in babası, oğlunun hem başarılı hem de çok sevilen bir öğrenci olduğunu söyledi. Türkiye’yi sarsan saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırının ardından acı, bu kez bir babanın sözleriyle daha da ağırlaştı. Saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in babası Abdullah Cevdet Yeşil, tek çocuklarını kaybettiklerini belirterek oğlunun çalışkan, bilinçli ve dürüst bir çocuk olduğunu anlattı. Olayda toplam 8 öğrenci ile 1 öğretmen yaşamını yitirdi. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Baba Yeşil’in anlattıkları, saldırının ailelerde açtığı yaranın ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösterdi. Eğitim güvenliği tartışmaları sürerken, sadece Kahramanmaraş’ta değil, Türkiye’nin birçok yerinde veliler çocuklarını okula gönderirken daha fazla kaygı duymaya başladı.

TEK ÇOCUĞUNUN ARDINDAN KONUŞTU

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki babaevinde kurulan taziye çadırında konuşan Abdullah Cevdet Yeşil, oğlunun söz konusu okulda okumayı özellikle istediğini söyledi. Baba Yeşil, okulun başarılı bir eğitim kurumu olarak bilindiğini, öğretmen kadrosuna güvendikleri için çocuklarını buraya yazdırdıklarını anlattı. Adnan Göktürk Yeşil’in okulda yapılan bir deneme sınavında ikinci olduğunu ve bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Yeşil, oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara’yı çok sevdiğini de dile getirdi. Açıklamasına göre saldırı, öğretmenin ders anlattığı sırada yaşandı. Babanın aktardığı bu anlatım, olay anına dair ortaya çıkan en çarpıcı ifadelerden biri oldu. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

OKULDAKİ SALDIRIDA 9 CAN KAYBI

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre saldırı 16 Nisan 2026’da okulda meydana geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. TRT Haber’de yer alan resmi bilgilere göre soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi ve olayla ilgili yayın yasağı kararı alındı. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun paylaştığı bilgiye göre yaralılardan bir kısmı taburcu edilirken bazı yaralıların tedavisi hastanelerde devam ediyor. Olayın ardından hem Kahramanmaraş’ta hem de ülke genelinde okul güvenliği yeniden en sıcak başlıklardan biri haline geldi. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

BİR AİLENİN HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ

Bu tür haberlerde rakamlar çok konuşuluyor ama geride kalanların hayatı çoğu zaman tek cümleye sığmıyor. Bir ailenin tek çocuğunu kaybetmesi, sadece bir adli dosya başlığı değil; yıllarca sürecek bir sessizlik, yarım kalan bir oda, eve dönmeyecek bir okul çantası demek.

Abdullah Cevdet Yeşil’in sözleri de tam burada ağırlaşıyor. Oğlunu anlatırken başarıdan, öğretmen sevgisinden ve karakterinden söz ediyor. Sonrası zaten...

Türkiye, peş peşe gelen okul saldırıları sonrası artık sadece faile ve cezaya değil, okullardaki güvenlik açığına, erken önleme sistemlerine ve çocukların korunmasına odaklanmak zorunda. Çünkü bu mesele, bir ilin değil, bütün ailelerin meselesi haline geldi.