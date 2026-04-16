Artan okullarda şiddet olayları sonrası alınan karar Alanya’da da uygulanacak. Öğretmenler Cuma günü derse girmeyecek, gözler resmi açıklamada.

ALANYA’DA ÖĞRETMENLER NEDEN İŞ BIRAKIYOR?

Türkiye genelinde son dönemde artan okullarda şiddet vakaları ve güvenlik tartışmaları, eğitim sendikalarını harekete geçirdi. Alınan ortak karar doğrultusunda Alanya’daki öğretmenler de eyleme katılma kararı aldı. Öğretmenler, hem kendi güvenlikleri hem de öğrencilerin daha sağlıklı bir eğitim ortamında bulunması için bu adımı attıklarını ifade ediyor.

CUMA GÜNÜ OKULLARDA NE OLACAK?

Sendikaların çağrısıyla yapılacak iş bırakma eylemi kapsamında birçok öğretmenin derslere girmemesi bekleniyor. Bu durum özellikle devlet okullarında eğitim faaliyetlerinin büyük ölçüde aksamasına neden olabilir.

Ancak okulların tamamen tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir karar bulunmuyor. Bu nedenle öğrencilerin okula gidip gitmeyeceği konusu netlik kazanmış değil.

VELİLER NE YAPACAK? BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Alanya’da öğretmenlerin iş bırakma eylemi sonrası en çok merak edilen konu velilerin nasıl hareket edeceği oldu. Özellikle çalışan aileler için bu tür ani gelişmeler günlük planları doğrudan etkiliyor.

Veliler şu an İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlıktan gelecek açıklamayı bekliyor. Okul yönetimlerinin ise kendi içinde farklı uygulamalara gidebileceği konuşuluyor.

SINAV DÖNEMİ UYARISI: ETKİSİ BÜYÜK OLABİLİR

Uzmanlar, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için bu tür kesintilerin etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Ders kaybının kısa vadede telafi edilebilse de motivasyon açısından sorun yaratabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan öğretmenlerin taleplerinin de göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Eğitimde güvenliğin sağlanması, uzun vadede hem öğretmen hem öğrenci açısından daha sağlıklı bir ortam oluşturabilir.