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Spor kulüplerinde olağanüstü genel kurul kararları, genellikle idari yapıyı tazelemek veya yönetimsel güveni pekiştirmek amacıyla alınıyor. Beşiktaş'ın ekim ayındaki muhtemel kongresi de kulübün yönetim kadrosunu yeniden şekillendirerek yeni dönem stratejilerinin belirlenmesine zemin hazırlayacak.

Mevcut başkan Serdal Adalı'nın, kongrede taze bir güvenoyu almak amacıyla yeniden başkanlığa aday olacağı belirtildi. Seçim sürecinde öne çıkan iddialardan biri de Adalı'nın mevcut yönetim listesinde kapsamlı değişikliklere gidecek olması.

Planlamalara göre genel kurulun ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Yönetim kurulu toplantısının ardından resmi seçim takviminin kısa süre içinde spor kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü'nde yönetim kurulunun olağanüstü seçim kararı aldığı iddia edildi. Sözcü gazetesinin aktardığı bilgilere göre, siyah-beyazlı ekibin başkanı Serdal Adalı bugün kurmaylarıyla bir araya gelerek süreci değerlendirecek.

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