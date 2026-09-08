Alanya Belediyesi, kent genelinde halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller kapsamında, iki ayrı işletmede halk sağlığını doğrudan ilgilendiren ciddi uygunsuzluklar ortaya çıkarıldı.

BOZULMUŞ VE KÜFLENMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Avsallar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kafe işletmesinde yapılan denetimde, hijyen kurallarına uyulmadığı ve sanitasyon (gıdaların sağlıklı koşullarda hazırlanması, saklanması ve işletmenin temiz tutulmasına yönelik hijyen uygulamaları) şartlarının sağlanmadığı belirlendi. İşletmede son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş ve küflenmiş et ve tavuk ürünleri ile unlu mamuller tespit edildi. Zabıta ekipleri tüm bulguları tutanak altına alırken, incelenmesi gereken ürünler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma başlatıldı.

RESTORANDA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER VE UYGUNSUZ SAKLAMA KOŞULLARI

Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir restoranda gerçekleştirilen denetimde ise son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda et ve tavuk ürünleri, meşrubat, paketli gıda, yağ ve süt ürünleri bulundu. Ayrıca bazı ürünlerin açıkta ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği tespit edildi. Halk sağlığını riske atan uygunsuzluklar tutanak altına alınarak gerekli idari işlemler başlatıldı. Öte yandan her iki işletme de yasal süreç tamamlanıncaya kadar Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince resen mühürlenerek faaliyetten men edildi. Alanya Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik gıda denetimlerinin kent genelinde ilgili kurumlarla iş birliği içinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.