Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut hamlesine ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan Kurum'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bugüne kadar 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaş afetlere karşı dirençli yeni yuvalarına kavuştu.

Paylaşılan videoda, deprem felaketinin ardından Malatya'nın İkizce bölgesinde inşa edilen sosyal konutlara yerleşen Mahmut Dönmez ve eşinin görüşlerine yer verildi. Deprem sonrası yaşanan zorlu sürecin ardından evlerinin hızla tamamlanarak teslim edilmesini değerlendiren Dönmez ailesi, memnuniyetlerini dile getirdi. Videoda yer alan ifadelerde, "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var" sözleri öne çıktı.

İLK EVİM PROJESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Dar gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını hedefleyen İlk Evim projesi, Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesinde kritik bir rol oynuyor. Özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yatay mimari prensibiyle afetlere dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması, projenin temel odak noktaları arasında bulunuyor.

Bakan Kurum, Mahmut Dönmez ve ailesinin İlk Evim projesiyle sahip oldukları yeni yuvalarında huzurla oturduklarını belirterek, Türkiye genelindeki güvenli konut üretim ve teslim çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini aktardı.