Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde muhtarlığa teslim edilen yardım kıyafetlerinin içinden ziynet eşyası ve nakit para çıktı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplanan eşyaları kontrol eden Muhtar Yener Dikbaş, kıyafetlerin ceplerinde unutulan toplam 23 adet çeyrek ile yarım altın ve 6 bin 500 lirayı bularak sahiplerine teslim etti.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, muhtarlık ekibi dağıtım öncesi rutin bir inceleme gerçekleştirirken kıyafetlerin iç astarlarına ve ceplerine gizlenmiş maddi değerleri fark etti. Yapılan detaylı araştırmaların ardından, bağışı yapan kişiler kısa sürede tespit edilerek unutulan para ve altınlar kendilerine iade edildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER DURUMLAR YAŞANDI

Teslimat sürecinin ardından açıklamalarda bulunan Yener Dikbaş, bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmadıklarını belirtti. Yakın zamanda vefat eden bir kadının ailesi tarafından bağışlanan eşyaların iç astarında da bir miktar para bulduklarını hatırlatan Dikbaş, bu tutarın da merhumenin varislerine eksiksiz şekilde ulaştırıldığını ifade etti.

BAĞIŞ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yardım kuruluşları ve yerel yönetimler, toplanan ikinci el kıyafetleri tasnif ederken yoğun bir mesai harcıyor. Bu süreçte gözden kaçabilecek değerli eşyaların kalıcı olarak kaybolmaması için, bağışçıların teslimat öncesi tüm cepleri ve gizli bölmeleri detaylıca incelemesi büyük önem taşıyor. Özellikle yaşlı bireylerin kıyafetlerinin iç astarlarına dikilen birikimler, bağış sonrası tespiti en zor olan vakalar arasında yer alıyor.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Muhtar Dikbaş, yardım maksadıyla getirilen eşyalarda herkesin kendi kontrolünü sağlaması gerektiğini vurguladı. Dağıtım noktalarındaki yoğunluk sebebiyle zaman zaman gözden kaçan durumlar olabileceğini belirten Dikbaş, kimsenin maddi kayıp yaşamaması adına bağışçıların daha titiz davranmasını talep etti.