Manavgat'ın Kırkkavak Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda alevler yükseldi. Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarına yakın bir noktada başlayan yangına müdahale sürerken, alevlerin rüzgarın da etkisiyle yayıldığı bildirildi.

Gelen ilk bilgilere göre, bölgedeki yangına Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarıldı. Ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çabalarını zorlaştırıyor.

BÖLGEYE EK TAKVİYELER YÖNLENDİRİLDİ

Yangının rüzgar nedeniyle büyüme eğilimi göstermesi üzerine çevre bölgelerden çok sayıda arazöz ve orman işçisi olay yerine yönlendirildi. Gece şartları nedeniyle müdahalenin karadan yürütüldüğü, ekiplerin alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği açıklandı.

KÖPRÜLÜ KANYON İÇİN RİSK NEDİR?

Yangının Köprülü Kanyon Milli Parkı'na yakın bir konumda çıkması, çevresel etki açısından yakından takip ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin en önemli doğal koruma alanlarından biri olan kanyon, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Alevlerin milli parkın iç kesimlerine sıçramaması için sahadaki ekiplerin stratejik noktalarda önlem aldığı ifade ediliyor.