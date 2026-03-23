Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir markette yaşanan tartışma cinayetle bitti. 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken, şüphelinin aşırı alkollü olduğu ortaya çıktı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde markette yaşanan tartışma sonucu müşteri vuruldu. İddiaya göre market sahibinin oğlu ile 19 yaşındaki müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü.

O anlar... Kamerada da var zaten. Bir anda her şey değişiyor.

MARKETTE BAŞLAYAN TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, taraflar arasında sözlü başlayan gerginlik kısa sürede kontrolden çıktı. Şüpheli, yanında bulunan tabancayla 19 yaşındaki gence ateş etti. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mahallede kısa süreli panik yaşandı. O sırada markette bulunanlar dışarı kaçtı.

3.87 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin yapılan kontrolde 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu oran, hayati risk sınırının oldukça üzerinde olmasıyla dikkat çekti.

Bir esnaf, “Ne olduğunu anlayamadık, bir anda oldu” dedi. Cümleyi yarım bıraktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Manavgat’ta markette müşteri vurulması olayı ile ilgili güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu tür olaylar artık sadece haber değil, mahallede yaşayan herkes için bir tedirginlik konusu. Akşam saatlerinde markete gitmek bile...