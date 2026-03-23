Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki sert geri çekilmeyi kalıcı görmedi. Memiş’e göre piyasadaki baskının temelinde savaş kadar nakit ihtiyacı, doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş var.

Altın neden düşüyor, yeniden ne zaman yükselecek? Yatırımcının bugün en çok sorduğu soru bu. Finans Analisti İslam Memiş, TVNET canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, Orta Doğu’daki savaş ortamına rağmen altının gerilemesini normal bir tablo olarak değil, “manipülasyon piyasası” olarak tanımladı. Memiş, özellikle kısa vadeli panikle hareket eden yatırımcıların zarar görebileceğini söyleyerek soğukkanlı olunması gerektiğini vurguladı.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NE VAR?

Memiş’e göre altındaki geri çekilmenin tek nedeni jeopolitik başlıklar değil. Dolar endeksindeki güçlenme, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket ve Körfez tarafındaki nakit ihtiyacının artırdığı satış baskısı fiyatlamayı aşağı çekiyor. Bu yüzden savaş sürerken altının düşmesi ilk bakışta ters görünse de, piyasada şu anda güvenli limandan çok nakde yönelim öne çıkıyor.

Bir başka ifadeyle yatırımcı ekrana bakınca savaş görüyor, ama fiyatın içinde başka bir şey dönüyor. Piyasa bazen tam da böyle çalışıyor.

Ons altında 4.100 dolar, gram altında ise 6.500 lira seviyelerine kadar yaşanan geri çekilmenin kalıcı olmayacağını dile getiren Memiş, bu dalganın daha çok kısa vadeli bir baskılama süreci olarak okunması gerektiğini savundu. Altın fiyatlarında sert düşüş başlığının yatırımcıyı ürküttüğünü, ancak uzun vadeli bakışta ana yönün tamamen bozulmadığını söyledi.

“2026 PARA KAZANMA DEĞİL, PARAYI KORUMA YILI”

İslam Memiş’in en dikkat çeken vurgularından biri de 2026 yılına ilişkin oldu. Memiş, bu yılı “para kazanma değil, parayı koruma yılı” olarak tanımladı. Buna göre hem altın hem gümüş hem de döviz tarafında sert ve sık yön değişimleri görülebilir. Bu nedenle kısa vadeli al-sat yapanların daha kırılgan bir zeminde hareket ettiğini belirtti.

2026 altın yatırımcısı ne yapmalı sorusuna verilen mesaj da net: kaldıraçtan uzak durmak, ani panik satışına kapılmamak ve elindeki varlığı korumaya odaklanmak. Özellikle Alanya’da, Antalya’da küçük birikimini altınla tutan vatandaş için bu başlık artık sadece yatırım değil, doğrudan mutfak ve fatura hesabı anlamına geliyor.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELEBİLİR?

Memiş, mevcut düşüşlerin kalıcı olmadığını ve altının yeniden toparlanabileceğini söyledi. Ancak bu yükseliş için jeopolitik tansiyonun tek başına yeterli olmayacağını, aynı zamanda dolar baskısının zayıflaması ve piyasadaki nakit satışlarının azalması gerektiğini işaret etti. Yani yatırımcının beklediği yeni yükseliş, sadece “savaş var, altın çıkar” ezberiyle açıklanacak kadar düz bir hikâye değil.

Bu noktada piyasa biraz sinirli. Bir gün sert yukarı, ertesi gün sert aşağı. O yüzden...

Memiş’in değerlendirmesine göre altın tarafında yeniden yukarı yönlü hareketin önü açılırsa, bugünkü düşüşler sonradan geçici bir düzeltme olarak okunabilir. Bu da altın ne zaman yükselecek sorusunun yanıtını, birkaç günlük tepki hareketinden çok daha geniş bir çerçeveye taşıyor.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bugün yaşanan tablo, altın yatırımcısına tek cümleyle şunu söylüyor: fiyat düşüyor diye hikâye bitmiş değil. Memiş’in çizdiği çerçevede asıl risk, belirsiz dönemde yanlış zamanda pozisyon değiştirmek. Özellikle fiziki altın birikimi yapan küçük yatırımcı açısından ani kararların zarar ihtimalini büyüttüğü değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarında yön arayan piyasa için bundan sonraki süreçte gözler hem küresel çatışma hattında hem de dolar-petrol dengesinde olacak. Kısacası altın yeniden yükselebilir, ancak bunun zamanı piyasadaki manipülatif baskının ne kadar süreceğine bağlı olacak.