Antalya’nın Alanya ilçesinde 19 Mayıs 2026 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak. AEDAŞ’ın kesinti sorgulama ekranında yer alan bilgilere göre kesintiler, yatırım çalışması nedeniyle planlandı. Çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek yapılacağı belirtildi.

ÇAMLICA’DA 7 SAATLİK KESİNTİ

Alanya’da gündüz uygulanacak kesinti Çamlıca Mahallesi Lortlar Sokak bölgesini kapsayacak. Bu bölgede elektrikler 19 Mayıs Salı günü saat 09.00’da kesilecek, çalışmanın saat 16.00’da tamamlanması bekleniyor.

Kesinti nedeni, dağıtım şirketi kayıtlarında yatırım çalışması olarak yer aldı. Bu nedenle bölgede yaşayan vatandaşların ve işletmelerin, özellikle gündüz saatlerinde elektrikli cihazlar ve internet bağlantısı konusunda önlem alması gerekiyor.

MERKEZDE GECE KESİNTİSİ YAPILACAK

Aynı gün Alanya merkezde bazı mahalle ve sokaklarda gece saatlerinde de elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti saat 00.30’da başlayacak ve saat 03.00’e kadar sürecek.

Gece kesintisinden etkilenecek bölgeler arasında Hisariçi, Kadıpaşa, Saray, Tophane, Çarşı ve Şekerhane mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklar bulunuyor. Listede Kadıpaşa’da Hayete Hanım, Hüseyin Okan ve Gül sokakları; Saray’da Alaaddinoğlu, Damlataş ve Akmanlar sokakları; Tophane’de Kale ve Kozan bölgeleri ile Şekerhane’de Kuyularönü ve Martı çevresi yer aldı.

KESİNTİ NEDENİ YATIRIM ÇALIŞMASI

Her iki kesintinin de gerekçesi yatırım çalışması olarak açıklandı. Planlı kesintilerde verilen saatler, çalışmanın seyrine göre değişebiliyor. Bu nedenle vatandaşların güncel duyuruları AEDAŞ’ın resmi kesinti sorgulama ekranından kontrol etmesi öneriliyor.

Alanya 19 Mayıs elektrik kesintisi özellikle merkez mahallelerde gece saatlerini, Çamlıca’da ise gündüz saatlerini kapsayacak. Buzdolabı, modem, tıbbi cihaz, güvenlik kamerası ve iş yeri sistemleri kullananların kesinti saatlerine göre hazırlık yapması önem taşıyor.