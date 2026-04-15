Antalya’nın Manavgat ilçesinde hazine arazisi tespiti için ekipleri bekleyen yaşlı adam, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

TARLADA BEKLERKEN FENALAŞTI

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi’nde yaşanan olayda, 94 yaşındaki Mehmet Bulut tarlasında ekipleri beklediği sırada fenalaştı. Edinilen bilgilere göre Bulut, hazine arazisi tespiti çalışması kapsamında bölgede inceleme yapacak ekipleri bekliyordu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yağlılar bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında aniden rahatsızlanan yaşlı adam için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Bulut’a ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın kalp krizi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.