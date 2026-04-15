Türkiye’ye gelen turist sayısı artıyor ancak özellikle Antalya ve İstanbul’da esnaf aynı hareketliliği kasasında göremiyor

Gazeteci Fatih Altaylı, turizmde sıkça dile getirilmeyen bir soruna dikkat çekti. Resmi veriler turist sayısının arttığını gösterse de, sahadaki tablo farklı. Altaylı’ya göre Türkiye’ye gelen yabancı turistler artık otel dışına çıkmıyor, harcama yapmıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 63 milyon 941 bin olarak kaydedildi. Ancak bu artışın, esnafın gelirine aynı şekilde yansımadığı belirtiliyor.

TURİST SAYISI ARTIYOR AMA CİRO YERİNDE SAYIYOR

Altaylı’nın paylaştığı verilere göre İstanbul’daki büyük alışveriş merkezlerinden birinde turistlere kesilen fatura sayısı geçen yıl ile aynı seviyede kaldı. Ancak işin kritik noktası burada başlıyor.

Fiyatların yaklaşık %40 arttığı bir ortamda, ciro aynı kalınca aslında reel olarak ciddi bir düşüş yaşanmış oluyor. Yani kağıt üzerinde değişmeyen rakamlar, gerçekte %40’a yakın kayıp anlamına geliyor.

Bu durum, “turist sayısı arttı ama neden esnaf kazanamıyor?” sorusunun da cevabını veriyor.

ANTALYA VE ALANYA’DA AYNI SORUN

Benzer tablo sadece İstanbul’la sınırlı değil. Özellikle Antalya ve Alanya’da her şey dahil sistem nedeniyle turistlerin otel dışına çıkmadığı uzun süredir konuşuluyor.

Turistler otelde yemeğini yiyor, içeceğini içiyor, eğlencesini de yine otelde buluyor. Hal böyle olunca çarşıya, pazara, küçük esnafa uğrayan sayısı her geçen yıl daha da azalıyor.

Bir esnafın söylediği gibi: “Kalabalık var ama kasa boş.”

İSTANBUL’DA DA TABLO DEĞİŞMEDİ

Altaylı’nın dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise İstanbul’daki durum. Nişantaşı ve İstiklal Caddesi gibi turistik bölgelerde bile bazı günler yabancı turist görmeden kepenk kapatan işletmeler olduğu ifade ediliyor.

Bu da sorunun sadece tatil bölgeleriyle sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.

TURİST NEDEN HARCAMA YAPMIYOR?

Uzmanlara göre (veriler üzerinden yapılan değerlendirmelere göre) bunun birkaç temel nedeni var:

- Türkiye’nin döviz bazında pahalı hale gelmesi

- Her şey dahil otel sisteminin yaygınlaşması

- Turistin bütçesini otel içinde tüketmesi

Özellikle “her şey dahil sistem Türkiye’de esnafı nasıl etkiliyor” sorusu son dönemde daha sık tartışılıyor.

Bir başka gerçek daha var aslında. Turist geliyor… ama şehirle temas kurmuyor.

Bu da turizmin sadece rakamlarla değil, yerel ekonomiye katkı açısından da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.