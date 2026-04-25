Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyası genişliyor. Yayımlanan bilgilere göre, Tunceli Devlet Hastanesi'nde görevli bilgi işlem personelleri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı uygulandı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine başlatılan adli işlem sonucunda iki şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.

KAYIP BAŞVURUSUNDAN DEV SORUŞTURMAYA

Ailesinin Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak 2020 tarihinde yaptığı resmi kayıp başvurusunun ardından başlatılan çalışmalarda uzun süre somut bir iz bulunamamıştı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen güncel soruşturma; kasten öldürme, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçu bildirmeme, suçluyu kayırma ve bilişim sistemine hukuka aykırı girerek verileri yok etme gibi ağır suçlamaları içeriyor.

ÜST DÜZEY İSİMLER TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Eski vali Sonel'in yanı sıra oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve üvey babası eski polis Engin Yücer tutuklandı. Ayrıca SIM kart verilerini sildiği öne sürülen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir, eski koruma polisi Şükrü Eroğlu ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven de tutuklanan isimler arasında yer aldı. Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G., Süleyman Ö. ve Uğurcan A. ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALANYA KAMUOYUNUN DA GÜNDEMİNDE

Adaletin tecellisi ve kayıp vakalarına yönelik artan toplumsal hassasiyet, bu davanın Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip edilmesine neden oluyor. Özellikle dijital delillerin karartılmasına yönelik iddiaların aydınlatılması, ülke genelindeki benzer adli soruşturmalar için kritik bir emsal teşkil etme potansiyeli taşıyor.