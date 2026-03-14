Malatya’nın Kale ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Darıpınar mevkisinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Özer (52) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise yaralandı.

KAZA DARIPINAR’DA OLDU

Edinilen bilgilere göre, V.K. idaresindeki 27 APA 929 plakalı kamyon ile S.K.’nın kullandığı 34 SY 0719 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜ TESPİT ETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu konumunda bulunan Mehmet Özer’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü S.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özer’in cenazesi, kaza yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.