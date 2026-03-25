Futbolcu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu bu kez müzik tarafında yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Haberde yer alan iddiaya göre Kalaycıoğlu’nun milyonlarca kez dinlenen şarkısı dijital platformlardan kaldırıldı.

Kalaycıoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada “şarkı neden yok, kaldırıldı mı?” soruları artınca, gözler müzik platformlarına çevrildi. Paylaşımlarda, şarkının arama sonuçlarında çıkmadığı ve dinlenemediği öne sürüldü.

Bu işin bir de günlük hayat tarafı var: İnsanlar sabah işe giderken, spor yaparken ya da yolda kulaklıkla açtığı şarkıyı bir anda bulamayınca sinir oluyor. “Dün vardı, bugün yok” hali yani…

Konuyla ilgili şarkının hangi gerekçeyle kaldırıldığına dair haberde net bir bilgi yer almadı. Platformdan mı, sanatçı/ekip tarafından mı yoksa başka bir süreç nedeniyle mi kaldırıldığı belirsizliğini koruyor.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar “Bir anda silinmiş, ne oldu anlamadık” derken, bazıları da şarkının yeniden yüklenip yüklenmeyeceğini merak ediyor. Şimdilik ortada resmi bir açıklama yok, o yüzden…

Adli süreçte ise Kalaycıoğlu’nun futbolcu cinayeti soruşturması kapsamında tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Soruşturmanın seyri ve iddialara ilişkin ayrıntılar, resmi açıklamalar geldikçe netleşecek.

Bu tür gelişmeler Alanya’da da yakından izleniyor. Çünkü dijital platformlarda içeriklerin bir gecede kaldırılması, burada da özellikle gençlerin ve müzikle uğraşanların “yarın benim şarkım da gider mi?” kaygısını tetikliyor.

Adli süreçle ilgili bilgiler ve müzik platformlarındaki kaldırma iddiasına dair yeni bir açıklama gelirse, tablo değişebilir.

