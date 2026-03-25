Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı, “futbolda bahis” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında 13 yıla kadar hapis cezası talep edilen Baltacıyla ilgili mahkeme, duruşma sonunda kararını verdi.

Dosya kamuoyunda bir süredir yakından izleniyor. Çünkü futbolda bahis iddiaları sadece saha içini değil, tribündeki güveni de doğrudan etkiliyor; insanlar maç izlerken “acaba” demek istemiyor.

Duruşmada, soruşturma kapsamında Baltacıya yöneltilen suçlamalar ve savcılığın talep ettiği ceza gündeme geldi. Baltacı, tutuklanmasının ardından ilk kez mahkeme salonunda savunma yaptı, ama…

Öte yandan bu tür süreçler, Alanya ve Antalya’da futbolu takip edenleri de ilgilendiriyor. Sezonun kritik dönemlerinde çıkan her adli gelişme, kulüplerin gündemini ve taraftarın maçlara bakışını etkiliyor; bir yandan da bilet, yayın, forma gibi harcamalar yapan vatandaşın “param neye gidiyor” sorusunu büyütüyor.

Mahkemenin açıkladığı kararın ayrıntıları ve dosyanın bundan sonraki adımları, yargı sürecinin seyrine göre netleşecek.

Kurumlar: Yargı makamları, ilgili soruşturma birimleri.