İş ve sanat dünyasında adı geçen isimleri de içine alan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Soruşturma dosyasında toplam 16 şüpheli bulunduğu belirtilirken, polis ekiplerinin çalışmasında 14 kişi gözaltına alındı.

Dosyada adı geçenler arasında eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı ve oyuncu Hande Erçel de yer alıyor. Operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Bu tarz soruşturmalar sadece magazin başlığı gibi görünmüyor; piyasada para trafiği, itibar kaybı, iş ilişkileri… Zincirleme etkisi oluyor. Alanya’da da turizm sezonu yaklaşırken eğlence sektöründe denetim ve güvenlik tartışmaları her sene yeniden alevleniyor, insanlar “bizim çocuklar nereye gidiyor” diye soruyor.

Bir vatandaş, “Her gün telefonda bir şey görüyoruz, insanın içi daralıyor” deyip geçiyor.

Operasyonun ayrıntıları ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların kapsamı soruşturma ilerledikçe netleşecek, şu an için…

Soruşturma ve gözaltı işlemleri polis ekipleri tarafından yürütülüyor.