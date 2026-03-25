Edinilen bilgiye göre, Alanya'da geçtiğimiz dönemde silahla intihar teşebbüsünde bulunan bir kişi hakkında açılan kamu davası sonuçlandı. Alanya Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, olayın oluş şekli ve kullanılan silahın niteliği değerlendirilerek sanığa 2 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi. Cezanın kesinleşmesi üzerine, hakkında yakalama kararı çıkarılan şahıs Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Alanya Adliyesi'nde infaz işlemleri tamamlanan şahıs, polis eşliğinde Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi( Mehmet AL)

