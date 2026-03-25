Antalya’nın Kaş ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına yönelik “usulsüz sorgu” yapıldığı iddiasıyla yürütülen süreçte bir kişi daha gözaltına alındı.

Olayın ayrıntılarıyla ilgili resmi kaynaklardan paylaşılan bilgi şimdilik sınırlı. Ancak soruşturmanın, tapu kayıtlarına erişim ve sorgulama işlemlerinin hangi yetkiyle ve nasıl yapıldığı noktasına odaklandığı aktarılıyor.

Bir esnaf “T.C. yazıp iki tıkla bakılıyor sanıyor millet, öyle değil ki” deyip geçti.

Bu tür kayıtların izinsiz sorgulanması iddiası, özellikle tapu işlemleriyle işi olan vatandaşlar için de hassas bir başlık. Çünkü benzer bir erişim şüphesi bile, günlük hayatta en temel güven duygusunu etkiliyor: ev, arsa, miras, kredi… Hepsi tapu kaydına dayanıyor ve insanlar “kim, ne zaman, neden baktı” sorusunu ister istemez soruyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kimliği ve isnat edilen fiilin kapsamına dair ayrıntılar paylaşılmadı. Kaş’ta…

Süreçle ilgili yeni gelişmelerin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Soruşturma, ilgili adli birimlerce yürütülüyor.