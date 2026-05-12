​Alanya'ya bağlı, nüfusu ve ekonomik gücüyle birçok ilçeyi geride bırakan Mahmutlar Mahallesi, bugünlerde trafik ve bakımsızlık kıskacında can çekişiyor. Yapımı yıllardır yılan hikayesine dönen Doğu Çevre Yolu projesinin Mahmutlar etabının tamamlanarak Menderes Caddesi üzerinden D-400 karayoluna bağlanması, bölgede beklenen rahatlamanın aksine büyük bir kaosa neden oldu.

​TİCARET DURDU HAYAT FELÇ OLDU

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından trafiğe açılan yeni güzergâh, ağır tonajlı araçların da şehir merkezine girmesiyle Mahmutlar’ın kalbi sayılan Cumhuriyet Meydanı ve Menderes Caddesi’ni kilitledi. Günün her saati yaşanan yoğun trafik, korna sesleri ve çevre kirliliği nedeniyle bölge esnafı iş yapamaz hale geldi. Müşterilerin gürültü ve kalabalık nedeniyle caddeden uzaklaştığını belirten esnaf, ekonomik darboğazın üzerine eklenen bu ulaşım sorunuyla adeta isyan bayrağını açtı.

​YETKİ KARMAŞASI MAHMUTLAR’I KURBAN ETTİ

​Konuyu gündeme taşıyan Gazeteci Mesut İlhan, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi arasındaki iletişim kopukluğuna dikkat çekti. Kurumların sorumluluğu birbirine atmasının bedelini halkın ödediğini vurgulayan İlhan, belirsizliğin bir an önce son bulması gerektiğini belirtti. İlhan, çevre yolunun akıbetinin meçhul olduğunu ifade ederek çözüm bekleyen düğümü işaret etti.

​YA KAMULAŞTIRIN YA İMARI ÇÖZÜN

​Mahmutlar’ın potansiyeline yakışmayan bu tablonun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini savunan Mesut İlhan, yetkililere seslenerek somut bir adım atılmasını istedi. "Kurumlar arasındaki planlama sorunları vatandaşı ilgilendirmiyor" diyen İlhan, çözüm noktasında net bir tavır sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Bu sorunun ya acil kamulaştırma hamlesiyle ya da imar yoluyla çözüleceğini hatırlatan İlhan, trafiğin acilen mahalle merkezinden tahliye edilmesi çağrısında bulundu.