Kurban Bayramı 2026 yaklaşırken kurbanlık alışverişi de hız kazandı. Ancak bayram hareketliliğiyle birlikte internet üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerinde de artış yaşanıyor. Özellikle sosyal medya ve ilan sitelerinde yayımlanan sahte kurbanlık ilanları nedeniyle birçok vatandaş mağdur oluyor.

SOSYAL MEDYADA SAHTE BESİCİ TUZAĞI

Son dönemde en sık karşılaşılan yöntemlerden biri, dolandırıcıların kendilerini üretici ya da besici gibi tanıtması oldu. Sahte hesaplar üzerinden yayımlanan ilanlarda genellikle gerçek çiftliklerden alınmış fotoğraflar kullanılıyor.

Vatandaşların dikkatini çekmek için piyasa değerinin çok altında fiyatlar sunulurken, “son hayvan kaldı”, “bugün ödeme yapılmalı” gibi ifadelerle acele karar verilmesi sağlanıyor. Daha sonra kapora veya ücretin tamamı talep ediliyor. Ödeme yapıldıktan sonra ise telefonlar kapanıyor, hesaplar siliniyor.

GERÇEK ÜRETİCİLER DE MAĞDUR OLUYOR

Uzmanlara göre sahte kurbanlık ilanı dolandırıcılığı yalnızca vatandaşları değil, gerçek hayvancılar ve üreticileri de olumsuz etkiliyor. Bazı dolandırıcıların gerçek çiftlik fotoğraflarını izinsiz kullandığı, bu nedenle güven sorunu oluştuğu belirtiliyor.

Özellikle internetten kurbanlık satın alma yönteminin yaygınlaşmasıyla birlikte, resmi olmayan hesaplardan yapılan satışlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

KURBANLIK ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Uzmanlar ve güvenlik birimleri vatandaşlara şu uyarıları yapıyor:

• Hayvanı yerinde görmeden ödeme yapmayın

• Küpe numarasını Tarım ve Orman Bakanlığı sisteminden kontrol edin

• Piyasanın çok altında fiyat veren ilanlara temkinli yaklaşın

• Tanımadığınız sosyal medya hesaplarından alışveriş yapmayın

• Resmi kurban satış alanlarını tercih edin

Özellikle internet üzerinden kurbanlık dolandırıcılığı yöntemleri konusunda dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, vatandaşların ödeme öncesinde mutlaka kimlik ve işletme doğrulaması yapması tavsiye ediliyor.

112 UYARISI YAPILDI

Yetkililer, dolandırıcılık şüphesi bulunan durumlarda vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunmasını istedi.

Uzmanlar, bayram dönemlerinde dolandırıcılık girişimlerinin arttığını belirterek vatandaşların özellikle sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda daha dikkatli davranması gerektiğini ifade ediyor.

Kaynak: Google News, sektör temsilcileri açıklamaları