Alanya’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), ilçe genelinde yürüttükleri rutin denetimler sırasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Yapılan aramada sürücü M.E. (28)’nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve silaha ait çok sayıda mermi bulundu.

Turizm sezonunun yoğunlaştığı Alanya’da kamu düzeni ve güvenliğini sağlamaya yönelik sürdürülen uygulamalarda, ruhsatsız silah taşıyan kişilere karşı denetimler aralıksız devam ediyor. Son operasyonda ele geçirilen tabanca ve mühimmat, incelenmek üzere emniyet birimlerine teslim edildi.

ÜST ARAMASINDA TABANCA VE MERMİ BULUNDU

Polis ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri motosiklet sürücüsünü durdurdu. Şüpheli üzerinde yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALANYA’DA DENETİMLER SÜRÜYOR

Alanya Emniyeti’nin özellikle motosikletli ekiplerle yürüttüğü denetimlerde, aranan şahıslar, ruhsatsız silahlar ve çeşitli suç unsurlarına yönelik kontroller devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaların ilçe genelinde süreceğini belirtiyor.