​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayelerinde, Antalya İl Başkanlığı ev sahipliğinde kapsamlı bir farkındalık programı gerçekleştirildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul’un katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde, Antalya’nın 19 ilçesinden gelen teşkilat mensupları, özel bireyler ve şehit yakınları tek bir yürek oldu. Programa MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, KAÇEP Başkanı Halime Türk ve partililerde katıldı.

​ÖZEL SPORCU FERHAT KURTOĞLU’NA ANLAMLI DESTEK

​Programın en dikkat çeken anlarından biri, bilek güreşinde Türkiye şampiyonluğu bulunan Alanyalı sporcu Ferhat Kurtoğlu’nun ağırlanması oldu. Kayseri’de düzenlenen şampiyonada altın ve gümüş madalya kazanarak Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmaya hak kazanan Kurtoğlu’na, başarılarından dolayı akülü tekerlekli sandalye takdim edildi.

​ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER BAŞTACI EDİLDİ

​Yurdakul, program kapsamında Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, şehit yakınlarının ve gazilerin Türk milletinin "şeref madalyaları" olduğunu vurguladı. Ardından şehit Murat Can’ın ailesini evinde ziyaret eden Yurdakul, şehit annesinin Anneler Günü’nü kutlayarak, "Terörsüz ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

​HASTA VE DEPREMZEDE AİLELERE SICAK ZİYARET

​Ziyaretlerini yatağa bağımlı yaşayan İsmail Semerci ve Hatay depreminde bir uzvunu kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Üstün Aydın ile sürdüren Yurdakul, ailelerin taleplerini dinledi. İsmail Semerci’nin ziyareti sırasında gelişen acil bir sağlık problemine de müdahale eden Yurdakul, MHP’nin her an vatandaşın yanında olduğunu gösterdi.

​‘ASIL ENGEL SEVGİSİZLİKTİR’

​Etkinliğin finalinde Cam Piramit’te düzenlenen büyük buluşmada konuşan MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş ve Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmanın "sosyal devletin namusu" olduğunu ifade ettiler. Yurdakul, asıl engelin fiziksel değil, gönüllerdeki merhamet eksikliği ve görmezden gelmek olduğunu belirterek, MHP’nin her zaman dezavantajlı vatandaşların merkezde olduğu bir siyaset izleyeceğini vurguladı.