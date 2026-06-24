Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi ile Kargıcak Mahallesi sınırında geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve yaya ile bisiklet yolunda ciddi hasara neden olan çökmenin ardından başlatılan onarım çalışmaları aralıksız sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilerek kısa sürede başlatılan sahil istinat duvarı yenileme projesinde önemli mesafe kat edilirken, bölgedeki çalışmaların ilk etabında sona yaklaşıldı.

Sahil şeridinde meydana gelen çökme sonrası vatandaşların güvenliği için hızla harekete geçen ekipler, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki iki ayrı noktada kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Proje kapsamında eski ve riskli yapıların yerine beton kalıp sistemi kullanılarak daha sağlam ve uzun ömürlü istinat duvarları inşa ediliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sahil bandının hem güvenliğinin artırılması hem de gelecekte oluşabilecek benzer risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, istinat duvarlarının yapımında son aşamaya gelindi. Duvar çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, bölgedeki kaldırım ve bisiklet yolu düzenlemelerine başlayacak. Böylece vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil güzergâhı yeniden modern ve güvenli bir yapıya kavuşacak.

Trafik Tek Şeritten Sağlanıyor

Çalışmalar nedeniyle bölgedeki trafik akışı kontrollü şekilde sürdürülüyor. Karayolu üzerinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında araç geçişleri geçici olarak tek şeritten veriliyor. Trafik ekipleri ve saha görevlileri sürücüleri yönlendirirken, olası yoğunlukların önüne geçmek için gerekli tedbirler uygulanıyor.

Yetkililer, sürücülerin ve yayaların çalışma alanında bulunan trafik işaretleri, yönlendirme levhaları ve güvenlik bariyerlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, çalışmaların güvenli şekilde tamamlanabilmesi için vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etti.

Temmuz Sonunda Tamamlanması Hedefleniyor

Karayolları ekiplerinin bölgede yoğun mesai harcadığı ve çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği bildirildi. Hava koşullarında olumsuzluk yaşanmaması halinde sahildeki istinat duvarı, kaldırım ve bisiklet yolu çalışmalarının temmuz ayı sonuna kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Mahmutlar-Kargıcak sahil hattı hem daha güvenli hem de daha estetik bir görünüme kavuşacak. Bölge sakinleri ve tatilciler ise uzun süredir devam eden çalışmaların tamamlanmasını ve sahil yolunun yeniden tam kapasiteyle hizmet vermesini bekliyor.