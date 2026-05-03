Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırının ardından ağır yaralanan Almina Ağaoğlu (11), 18 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük kızın hayatını kaybetmesiyle saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi.

OKULDAKİ SALDIRI BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Olay, merkez Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulda eğitim gören İsa Aras Mersinli (14), babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, Almina Ağaoğlu başına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanmıştı.

18 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Almina Ağaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınları, acı haberle birlikte büyük üzüntü yaşadı.

CENAZE ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Almina Ağaoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

CAN KAYBI 10’A YÜKSELDİ

Yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı Almina’nın vefatıyla birlikte 10’a yükseldi.