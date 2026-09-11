KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, İstanbul’da bir dizi toplantı ve ziyarette bulundu. Dim, KGK İstanbul ofisinde Yaygın Medya Meclis Başkanı Dr. Özgenur Reyhan Güler, Dış Medya Meclis Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın, Hollanda Temsilcisi Yavuz Nufel ve KGK üyesi Yaşar Iğsız ile bir araya geldi. Görüşmede konsey çalışmaları ve medya alanındaki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

ALANYALI TUNCER’E ZİYARET

Mehmet Ali Dim, İstanbul temasları kapsamında ESTEWORLD ile global bir marka oluşturan Alanyalı Dr. Mustafa Tuncer’i de ziyaret etti. Dim ve Tuncer, görüşmede hem Alanya üzerine hem de sağlık turizminin gelişimi üzerine sohbet etti. Dr. Mustafa Tuncer’in İstanbul’da 4 klinik ve 1200 sağlık çalışanıyla faaliyet gösterdiği, ESTEWORLD markasının ise 35 ülkede temsilcilik ofislerinin bulunduğu belirtildi. Görüşmede, sağlık turizminin Türkiye’ye sağladığı ekonomik katkılar ve sektörün uluslararası alandaki konumu da ele alındı. (Gülser YİĞİT)