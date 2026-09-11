AFYONKARAHİSAR’da polis ekiplerinin yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında büyük çaplı bir para trafiği ortaya çıkarıldı. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BANKA HESAPLARINI KOMİSYON KARŞILIĞI KİRALADILAR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun kapsamında teknik ve fiziki çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden para transferlerine aracılık edilmesi amacıyla komisyon karşılığında banka hesap bilgileri topladığı ve hesap bilgilerini kiraladığı belirlenen 9 şüpheli tespit edildi.

105 MİLYON TL AKTARILDI

Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 105 milyon TL’nin yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine aktarıldığı tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.