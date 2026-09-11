Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesindeki Kekova Yarımadası'na ulaşımı sağlayan 17 kilometrelik grup yolunda başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan ve zamanla bozulan güzergaha toplam 160 milyon TL bütçe ayrıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Kapaklı, Üçağız, Çevreli ve Sahilkılınçlı mahallelerini birbirine bağlayan yoldaki çalışmaları yerinde inceledi. Özdemir'in aktardığı bilgilere göre, projenin 10 kilometrelik kısmı tamamlanırken, kalan 7 kilometrelik bölümde sıcak asfalt serimi devam ediyor.

ALTYAPI VE İÇME SUYU HATLARI DA YENİLENDİ

Yol yenileme süreciyle eş zamanlı olarak bölgenin altyapı sorunları da çözüme kavuşturuluyor.

ASAT

Genel Müdürlüğü ekipleri, güzergah boyunca 5 kilometrelik isale hattını yeniledi ve 1,5 kilometrelik yeni şube yolu inşa etti. Bu sayede Boğazcık ve Sahilkılınçlı mahallelerinin su tedariki daha güvenli hale getirildi.

BÖLGE TURİZMİ İÇİN NEDEN KRİTİK ÖNEME SAHİP?

Üçağız ve Kekova, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin tekne turları için ziyaret ettiği ana merkezler arasında yer alıyor. Tur otobüsleri ve bireysel araçlar için büyük zorluk yaratan çukurlu yolun standartlara uygun hale getirilmesi, sadece dört mahallenin günlük ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Demre'yi de kapsayan geniş bir turizm havzasının kara yolu erişim kalitesini artırıyor.

Sahilkılınçlı Mahalle Muhtarı Serdar Issız ve bölge sakinleri, araçlarında sık sık maddi hasara yol açan eski yolun yenilenmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti. Altyapısı güçlendirilen yolun, yaklaşan turizm sezonunda bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.