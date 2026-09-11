Roma karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal, Fenerbahçe’de gündemin ilk sırasına yerleşmişti. Başkan Aziz Yıldırım ise maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada görevine devam edeceğini belirtmişti.

ANTRENMANA KATILMADI

Sarı-lacivertlilerde bugün yaşanan gelişmeler ayrılığı netleştirdi. Saat 12.00’de başlayan takım antrenmanında İsmail Kartal yer almadı.

Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise Kartal ile görüşmek üzere tecrübeli teknik adamın yanına gitti. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Fenerbahçe ile İsmail Kartal’ın yollarının ayrıldığı kesinleşti.

Böylece sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal dönemi resmen sona ererken, gözler yönetimin yeni teknik direktör için atacağı adımlara çevrildi.