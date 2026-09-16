Amerika Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği eylül ayı faiz kararını duyurdu. Sözcü gazetesinin aktardığı bilgilere göre, banka politika faizinde 25 baz puanlık artışa giderek oranı yüzde 3,75 ile yüzde 4,00 aralığına yükseltti. Bir önceki toplantıda faiz oranları değiştirilmeyerek yüzde 3,50 - 3,75 bandında sabit bırakılmıştı.

PİYASALARDA İLK TEPKİLER NASIL OLDU?

Açıklanan faiz artırım kararının hemen ardından emtia ve döviz piyasalarında sert hareketlilikler gözlemlendi. Karar öncesinde 4 bin 3450 dolar seviyesinde bulunan ons altın, TSİ 21.12 itibarıyla 4 bin 332 dolara yükseldi. Açıklama öncesi 6 bin 806 lira olan gram altın ise kararın ardından 6 bin 778 lira seviyesinde hareketleniyor.

Gümüş ve dolar endeksi tarafında da hızlı tepkiler izlendi. Faiz kararı öncesinde 64,48 dolar olan ons gümüş fiyatı, kararın ardından 64,21 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. Karar öncesi 99,705 puanda bulunan dolar endeksi ise açıklamanın hemen sonrasında 99,899 puanda hareketleniyor.

FAİZ ARTIŞI KÜRESEL EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Merkez bankalarının faiz artırımı adımları, genellikle piyasadaki para arzını sıkılaştırarak enflasyonist baskıları kontrol altına almayı hedefliyor. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ve değerli metallerdeki dalgalanma, yatırımcıların sıkılaşan para politikalarına karşı aldığı anlık pozisyonları yansıtıyor. Önümüzdeki süreçte açıklanacak makroekonomik verilerin piyasa yönü üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.