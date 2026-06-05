İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, sezonun en dikkat çeken ismini resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sergilediği performansla öne çıkan 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lamine Yamal, La Liga'da sezonun oyuncusu unvanına layık görüldü.

LA LIGA YÖNETİMİ NE MESAJ VERDİ?

Organizasyonun resmi kanallarından futbolcunun fotoğrafıyla birlikte paylaşılan duyuruda, genç yetenek için "O bir harika çocuk" notu düşüldü. Kazanılan bu ödül, oyuncunun İspanya futbolundaki yükselişini resmi olarak tescillemiş oldu.

GEÇEN SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ NASILDI?

Geride kalan sezonda sahaya çıktığı 28 lig maçında rakip fileleri 16 kez havalandıran Yamal, takımının hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Genç yaşına rağmen yakaladığı bu yüksek gol oranı, ona sezonun en değerli oyuncusu ödülünü getiren temel faktörler arasında yer aldı.

SIRADAKİ BÜYÜK HEDEFİ NE?

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç yıldızın uluslararası arenadaki rolü de netleşiyor. Lamine Yamal'ın, önümüzdeki dönemde düzenlenecek olan 2026 FIFA

Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nın formasını giyerek ülkesini temsil etmesi bekleniyor.