Türk sineması ve televizyon dünyasının usta isimlerinden 82 yaşındaki Nebahat Çehre, son dönemde güzellik ve estetik üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan duruşuyla bilinen deneyimli oyuncu, yüzüne herhangi bir cerrahi müdahale yaptırma fikrine mesafeli yaklaştığını bildirdi.

Basına yansıyan açıklamalara göre, yaşlanma belirtilerini doğal bir süreç olarak kabul eden Çehre, yüzündeki çizgilerle barışık olduğunu vurguladı. Usta oyuncu, "Kırışıklıklar var. Fakat gerdirmeye korkuyorum. Ayrıca onları seviyorum." ifadelerini kullanarak estetik operasyonlardan uzak durma nedenini paylaştı.

EKRANLARA DÖNECEK Mİ?

Oyunculuk kariyerine 1960'lı yılların başında adım atan ve bugüne kadar sayısız unutulmaz karaktere hayat veren Çehre, televizyon projelerine neden ara verdiğine de açıklık getirdi. Geçtiğimiz aylarda çalışma temposu hakkında konuşan deneyimli isim, mevcut durumunu yarı emeklilik olarak tanımladı.

Sadece kendisini gerçekten etkileyen projelerde yer alabileceğinin altını çizen Çehre, "Bu aralar iş, güç yapmak istemiyorum. Ben artık yarı emekliyim, hayatı yaşıyorum. Beni çok heyecanlandıran bir iş olursa ancak o zaman kabul ederim." diyerek setlere dönüş için açık bir kapı bıraktı.

60 YILLIK KARİYER VE DOĞAL GÜZELLİK

Kariyeri boyunca duruşu ve stiliyle Türk izleyicisinin hafızasında özel bir yer edinen Nebahat Çehre'nin estetik operasyonlara yönelik bu tutumu, gösteri dünyasındaki genel eğilimlerin aksine doğal yaşlanmayı savunan bir örnek teşkil ediyor. Yarım asrı aşan sanat hayatında hem beyaz perdede hem de televizyon dizilerinde iz bırakan oyuncunun, ilerleyen dönemde yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.