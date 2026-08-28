Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, ÖSYM Başkanlığı görevine yeniden atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. ÖSYM Başkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede Sağer, Ersoy’u yeni görev dönemi dolayısıyla tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, aynı zamanda yükseköğretim alanındaki güncel gelişmelerin değerlendirildiği kapsamlı bir görüşmeye dönüştü. Üniversiteye giriş sürecinin en önemli aşamalarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere adayların tercih ve yerleştirme süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

YKS VE YERLEŞTİRME SÜRECİ ELE ALINDI

Rektör Sağer ile ÖSYM Başkanı Ersoy’un görüşmesinde, üniversite adaylarını yakından ilgilendiren YKS süreci değerlendirildi. Sınavın ardından gerçekleştirilen tercih ve yerleştirme uygulamalarının yanı sıra öğrencilerin yükseköğretime geçiş süreci de görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Üniversite adaylarının eğitim hayatlarını doğrudan etkileyen sınav ve yerleştirme süreçlerine ilişkin güncel uygulamalar değerlendirilirken, yükseköğretim sistemindeki gelişmeler üzerine de karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede, yükseköğretim kurumları ile ÖSYM başta olmak üzere eğitim alanında faaliyet gösteren ilgili kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Üniversitelerin eğitim süreçlerindeki rolü, öğrencilerin yükseköğretime erişimi ve yükseköğretim alanında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kurumlar arasındaki güçlü iletişimin hem öğrenciler hem de yükseköğretim sisteminin gelişimi açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

SAĞER’DEN ERSOY’A BAŞARI DİLEĞİ

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, görüşmenin sonunda ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’a ev sahipliği ve yükseköğretime ilişkin değerlendirmeleri dolayısıyla teşekkür etti.

Sağer, yeniden ÖSYM Başkanlığı görevine atanan Ersoy’a yeni görev döneminin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti.

Ziyaret, yükseköğretim alanında gerçekleştirilebilecek çalışmalar ve kurumlar arası iş birliğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.