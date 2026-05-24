ALANYA’DA tarım ve taze ürün ticaretinin kalbi olan Alanya Toptancı Hali, Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Alanya Hal Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre hal kompleksi 27-28-29 Mayıs 2026 tarihlerinde ticarete kapalı olacak, 30 Mayıs Cumartesi günü ise yeniden hizmet vermeye başlayacak.

KAYA'DAN BEREKET VE DAYANIŞMA MESAJI

Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, yayımladığı bayram mesajında üretici ve esnafa seslenerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kaya, "Bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel tezahürü olan bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hal esnafı ve üreticiler olarak bizler, alın terimizle toprağı bereketlendirirken, her gün sofralara sadece rızık değil, sevgi ve köprüler de taşıyoruz. Bu bayramın da aramızdaki dayanışmayı, birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; üreticilerimizin, hal komisyoncularımızın, nakliyeci esnafımızın, tüm tarım paydaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ederim. Bayramın hanelerinize huzur, işlerinize bol ve bereketli kazançlar getirmesini diler; sağlık ve esenlikler temenni ederim" dedi. (Şerife ÇOBAN)

