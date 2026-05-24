Tokat’ın Pazar ilçesinde etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Kalaycık köyü bağlantı yolunda meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım durduruldu.

Yoğun yağış sonrası yolun bir bölümünde büyük bir çukur oluştuğu görülürken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgeden geçen sürücüler ve köy sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olası risklere karşı bağlantı yolunu araç trafiğine kapattı. Yol çevresine güvenlik şeritleri çekilirken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Çökme meydana gelen alanda zeminin yağış nedeniyle yumuşadığı ve suyun etkisiyle asfaltın çöktüğü değerlendiriliyor.

ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bölgede görev yapan ekipler tarafından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Hasarın boyutunun yapılacak teknik incelemenin ardından netleşeceği öğrenildi.

Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle Karadeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde benzer altyapı sorunları yaşanıyor.