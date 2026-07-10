Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde yaşayan 73 yaşındaki Yaşar Çetinkaya, unutulmaya yüz tutan demircilik zanaatının bölgedeki son temsilcisi olarak üretim yapmayı sürdürüyor. Aynı zamanda Kıbrıs gazisi olan Çetinkaya, 13 yaşında adım attığı atölyesinde tam 60 yıldır çekiç sallamaya devam ediyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ilerleyen yaşına rağmen mesleğinden kopmayan usta, atölyesinde iki oğluyla birlikte çalışıyor. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde yoğun olarak kullanılan kazma, kürek, balta, çapa, orak ve nal gibi geleneksel el aletlerini üretiyor. Ateşte kızaran demiri örs üzerinde şekillendiren tecrübeli isim, aynı zamanda bölge çiftçisinin yıpranan tarım aletlerinin tamiratını da gerçekleştirerek üretime katkı sağlıyor.

BABADAN OĞULA GEÇEN MİRAS

Mesleğin inceliklerini babasından, babasının ise Sarıkamışlı Fahri usta isimli bir zanaatkardan öğrendiğini belirten Çetinkaya, ailesinin geçimini yıllarca bu zorlu işten sağladığını aktardı. Askerlik dönüşü de ocağın başına geçen usta, günümüzde hala asırlık malzemelerle ve ustasından miras kalan tarihi körükle çalıştığını, demirciliğin büyük bir sabır ve heves gerektirdiğini ifade etti.

GELENEKSEL MESLEKLER NEDEN ÇIRAK BULAMIYOR?

Teknolojik gelişmelerin hız kazanması ve fabrikasyon tarım aletlerinin piyasaya hakim olması, el işçiliğine dayalı demircilik gibi geleneksel mesleklerin her geçen gün kan kaybetmesine zemin hazırlıyor. Çetinkaya'nın da özellikle vurguladığı çırak yetişmemesi sorunu, gençlerin farklı sektörlere yönelmesi ve mesleki eğitime ilginin azalmasıyla birleşince, yüzyıllara dayanan bu tür zanaatların yok olma tehlikesini beraberinde getiriyor. Zanaatkarlar, geleneksel el sanatlarının yaşatılması için mesleki eğitim okullarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğine işaret ediyor.

BÖLGE ÇİFTÇİSİNİN VAZGEÇİLMEZ İSMİ

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, Çetinkaya'nın bölge tarımı için taşıdığı öneme değinerek, yıllardır çiftçilerin zirai ekipman ihtiyacını el emeğiyle karşılayan ustanın meslekteki son temsilci olduğunu vurguladı. Bölge çiftçilerinden Ahmet Yenice ise tecrübeli ustanın sadece demircilikte değil, tarım ve hayvancılık alanında da çevresine örnek teşkil ettiğini, ancak kendisinden sonra bu zanaatı sürdürecek kimsenin kalmamasından büyük endişe duyduklarını dile getirdi.