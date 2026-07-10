Türk sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray, yaz sezonunu kızı Yağmur Ünal ile birlikte Marmaris'in Bozburun koylarında açtı. Gözlerden uzak bir mavi tura çıkan anne-kız, tatil rotalarına Yunanistan'ın Simi Adası'nı da ekledi.

Geçtiğimiz günlerde Bozburun açıklarında tekne tatili yaparken görüntülenen usta sanatçı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla gündeme geldi. Şoray, kızıyla birlikte teknede verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyaya yansıyan ve usta oyuncunun kendi hesabından aktardığı karelerde sanatçının neşeli tavırları öne çıktı.

SİMİ ADASI'NDA 2019 VE BUGÜN FARK YARATTI MI?

Türkan Şoray, tatil paylaşımları kapsamında nostaljik bir karşılaştırmaya da imza attı. 2019 yılında kızı Yağmur Ünal ile Simi Adası'na gittiklerinde çekilen bir fotoğrafı, aynı adada yeni çekilen güncel bir kareyle yan yana getirerek paylaştı. Nostaljik gönderi, kısa sürede sanatçının hayranlarından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

BOZBURUN VE SİMİ ROTASI NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Marmaris'in sakinliğiyle bilinen Bozburun bölgesi, özellikle yaz aylarında kalabalıktan uzaklaşmak isteyen tanınmış isimlerin başlıca mavi tur rotaları arasında yer alıyor. Bozburun'dan Yunanistan'ın Simi Adası'na deniz yoluyla oldukça kısa sürede geçilebilmesi, bu güzergahı hem yerli hem de yabancı turistlerin tekne tatilleri için cazip hale getiren ana etken olarak biliniyor.