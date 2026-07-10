Televizyon sunucusu Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem Ezildi ile Işıl Özkorucuklu'nun kına gecesi dün akşam gerçekleştirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, gecenin en çok konuşulan detayı gelin ve damattan ziyade Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Ezildi'nin kıyafet tercihi oldu.

Gecede gelin Işıl Özkorucuklu kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğu bir elbise giyerken, Gamze Ezildi altın sarısı işlemelere ve pul detaylarına sahip, püsküllü bir tasarım tercih etti. Bu iddialı kıyafet seçimi, kına gecesine dair paylaşılan videoların ardından hızla yayıldı.

GAMZE EZİLDİ'NİN KIYAFETİNE GELEN TEPKİLER

Kadir Ezildi'nin kendi sosyal medya hesaplarından anbean paylaştığı kına gecesi görüntüleri, takipçiler tarafından detaylıca incelendi. Gamze Ezildi'nin sarı püsküllü elbisesi kullanıcıları ikiye böldü. Kimi takipçiler tasarımı oldukça şık bulurken, bir kısım kullanıcı ise kıyafeti kına gecesi konsepti için fazla abartılı olarak nitelendirdi. Kadir Ezildi'nin eşinin kıyafetine yönelik yapılan bu yorumlara herhangi bir yanıt vermediği aktarıldı.

AİLENİN DÜĞÜNLERİ NEDEN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR?

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in geçtiğimiz yıl günlerce süren, oldukça görkemli kına ve düğün törenleri magazin basınının ana gündem maddelerinden biri olmuştu. Kendi törenlerindeki iddialı tercihlerin ardından, ailenin diğer üyelerinin özel günleri de magazin takipçileri tarafından aynı merakla izlenmeye başlandı. Kerem Ezildi'nin geçtiğimiz günlerde kıyılan nikahında da Gamze Ezildi'nin giydiği açık sarı elbisesi benzer bir ilgi görmüş ve uzun süre konuşulmuştu.