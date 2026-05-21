Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) düzenlenen mezuniyet töreni, ilham veren anlara sahne oldu. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Seracılık Programı'nı başarıyla tamamlayan 70 yaşındaki Rahime Uluşar, cübbesini giyerek diplomasını aldı. Uluşar'a mezuniyet belgesini, aynı üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi olan oğlu Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar takdim etti.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun'un da katıldığı törende, okul birincisi Cüneyt Karaöz yaş kütüğüne plaket çaktı. Akdeniz Manşet'in yayımladığı bilgilere göre, protokol üyelerinin öğrencilere belgelerini vermesinin ardından sahneye çağrılan Rahime Uluşar, eşi eczacı Nadir Uluşar'ın verdiği çiçekle çifte mutluluk yaşadı.

50 YIL SONRA GELEN ÜNİVERSİTE ZAFERİ

Liseden mezun olduktan sonra yıllarca çocuklarının eğitimine öncelik verdiğini belirten Rahime Uluşar, üniversite hayalinden hiç vazgeçmediğini vurguladı. Tam 50 yıl aradan sonra üniversite sınavına girerek 274 eşit ağırlık puanı aldığını ve Türkiye genelinde 611 bininci olduğunu belirten Uluşar, "4 yıllık bölümlere puanım yetiyordu ancak sağlık durumumu gözeterek 2 yıllık Seracılık programını tercih ettim. İçimde ukde kalan bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum. Okuma isteği olan herkes sınava girmeli" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK: NEDEN ÖNEMLİ?

Kumluca gibi örtüaltı tarımın başkenti sayılan bir ilçede, ileri yaşta Seracılık programının tercih edilmesi, bölgedeki tarımsal bilincin hayat boyu öğrenme ile birleşmesi açısından dikkat çekiyor. Uzmanlar, ileri yaşta elde edilen bu tür akademik başarıların, eğitimde yaş sınırının olmadığını gösteren en somut örneklerden biri olduğunu ve genç kuşaklara güçlü bir akademik motivasyon sağladığını belirtiyor.

"CÜBBESİNİ GİYDİRMEK BANA NASİP OLDU"

Annesinin eğitim sürecinde hiçbir dersten kalmadığını ve bunun muazzam bir başarı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar, gurur dolu anlar yaşadığını söyledi. Uluşar, "Geçmişte annem bana doçentlik cübbemi giydirmişti. Şimdi ise onun mezuniyet cübbesini giydirmek bana nasip oldu. İnsanlığa her yaşta katkı sunulabileceğini ve öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiği için kendisine minnettarım" diyerek annesinin başarısının herkese örnek olması gerektiğini sözlerine ekledi.