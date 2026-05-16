ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bilimsel proje ve akademik çalışmalarıyla bilim dünyasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. ALKÜ, “Aktif Toplum ve Etkili Yönetim” temasıyla gerçekleştirilen 7-10 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 7. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi’nde akademik birikimi ve paydaş kimliğiyle kongreye damga vurdu. Antalya’da bir otelde gerçekleşen kongreye ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği (REKÇAD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürbüz, REKÇAD Yönetim Kurulu Üyesi ve ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Indiana Üniversitesinden Prof. Dr. Lynn M. Jamieson, North Carolina State Üniversitesinden Prof. Dr. Jonathan Casper, Indiana Üniversitesi’nden Prof. Dr. Stephen A. Wolter, Shanghai University of Sport’tan Doç. Dr. Chenyu Shi, REKÇAD yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kongre boyunca ALKÜ’nün sergilediği güçlü akademik duruşun yanı sıra yönetsel süreçlerdeki iş birliği de dikkat çekti. Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, organizasyonun koordinasyon süreçlerine destek vererek, genç akademisyenler ile bilim dünyası arasında güçlü bir köprü kurulmasına da vesile oldu.

BİLİMSEL ÜRETKENLİK VE SANATIN ESTETİĞİ

Kongre genelinde sunulan 220 bilimsel çalışma içinde ALKÜ, adeta bilimsel bir çıkarma yaparak büyük takdir topladı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, ALKÜ’lü 10 akademisyen ile 30 lisans ve lisansüstü öğrencilerin 26 bildiriyle sağladığı katılımın, üniversitenin araştırma kapasitesini yansıttığını ifade ederek tüm çalışma arkadaşlarına ve öğrencilerine teşekkür etti. Bilimin yanı sıra sanatın da kongre atmosferine dahil olduğu açılış programında, Prof. Dr. Erman Öncü ve ALKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Eren Lehimler, gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle açılış coşkusuna sanatsal bir destek sundu. Bu performans, rekreasyonun disiplinlerarası doğasına uygun olarak bilim ve sanatı aynı platformda buluşturdu.

KÜRESEL BİLGİ BİRİKİMİNE AKADEMİK KÖPRÜ

Uluslararası düzeyde büyük ses getiren kongre oturumlarında, alanında otorite kabul edilen isimler sırasıyla önemli sunumlar gerçekleştirdi. Indiana Üniversitesinden Prof. Dr. Lynn M. Jamieson spor ve rekreasyonda şiddetin azaltılması üzerine konuşurken, North Carolina State Üniversitesinden Prof. Dr. Jonathan Casper spor yoluyla sağlıklı yaşlanmanın fiziksel ve sosyal boyutlarını ele aldı. Ardından Indiana Üniversitesinden Prof. Dr. Stephen A. Wolter rekreasyonel yürüyüş yollarının yönetimindeki en iyi uygulama örneklerini, Shanghai University of Sport’tan Doç. Dr. Chenyu Shi ise Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Feyza Meryem Kara’nın oturum başkanlığında spor etkinliklerinin kentsel gelişimdeki rolünü katılımcılara aktardı. Bu seçkin panel oturumlarının tüm çevirileri, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Yumuk tarafından başarıyla gerçekleştirilerek, küresel bilgi birikiminin eksiksiz bir şekilde paylaşılmasına aracılık edildi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN AKADEMİK BAŞARIYA TEBRİK

Yoğun programı nedeniyle kongreye fiziksel olarak katılamayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, organizasyonun ardından elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ALKÜ’nün uluslararası bilimsel platformlarda 30’a yakın bildiriyle temsil edilmesinin üniversite adına gurur verici olduğunu belirten Rektör Türkdoğan, “Üniversitemizin adını bilim dünyasında başarıyla temsil eden, bildirileriyle alana katkı sunan akademisyenlerimizi, onlara rehberlik eden hocalarımızı ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. ALKÜ olarak bilimsel üretimin ve akademik gelişimin her daim destekçisi olmaya devam edeceğiz.” mesajını paylaştı. REKÇAD Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürbüz de kapanış konuşmasında, ALKÜ’nün kurumsal desteğinin kongrenin başarısında hayati bir rol oynadığını vurgulayarak tüm üniversite yönetimine teşekkürlerini sundu.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN