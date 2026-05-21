Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılında gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararı siyaset sahnesini hareketlendirdi. Alınan kararla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve iadesine hükmedildi. CHP yönetimi kararın yok hükmünde olduğunu açıklarken, siyasi parti temsilcilerinden peş peşe olağanüstü toplantı duyuruları geldi.

MUHALEFET CEPHESİNDEN ORTAK TEPKİ

DEM

Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Özel’i telefonla arayarak dayanışma mesajı iletti. Partinin Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, kararın siyaseti yargı eliyle dizayn etme girişimi olduğu belirtildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Alınan butlan kararının, kendisi mutlak butlandır" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan belirsizlikten çıkış için erken seçim çağrısı yaparken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal siyasetin mahkeme salonlarına sıkıştırıldığını savundu. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise Yüksek Seçim Kurulu ve sandık iradesinin yok sayıldığını dile getirdi.

LİDERLERİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TAKVİMİ

Gelişmelerin ardından 7 muhalefet partisi acil toplantı kararı aldı. İYİ Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu 22 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da toplanacak. Anahtar Parti Başkanlık Divanı saat 19.00'da, Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu ise saat 21.00'de bir araya gelecek. Saadet Partisi, DEVA

Partisi ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) de olağanüstü toplantı kararı alan partiler arasında yer aldı.

ANTALYA PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Kararın yansımaları bölgedeki siyasi programları da etkiledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'daki mevcut programlarını iptal ederek acilen Ankara'ya dönme kararı aldı. Özdağ'ın yarın saat 11.00'de Başkanlık Divanı'nı toplayacağı, saat 12.30'da ise kamuoyuna resmi bir basın açıklaması yapacağı duyuruldu.

MUTLAK BUTLAN SÜRECİNİN HUKUKİ ZEMİNİ

Hukuk sisteminde bir işlemin kurucu unsurlarındaki ağır eksiklikler nedeniyle baştan itibaren geçersiz sayılmasını ifade eden mutlak butlan kararı, siyasi partiler kanunu bağlamında nadir görülen bir uygulama olarak öne çıkıyor. Muhalefet partilerinin ortak tepkisi, yargı kararlarının parti içi kongre süreçlerine müdahale etmesinin demokratik teamüllerde yaratabileceği tahribat endişesi etrafında şekilleniyor.