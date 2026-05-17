Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü uygulanan e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavının sonuçlarını açıkladı. Sınava katılan adaylar, yabancı dil puanlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Akademik kariyer hedefleyenler, yüksek lisans ve doktora başvurusu yapacak adaylar ile yabancı dil puanına ihtiyaç duyan kamu personeli için önem taşıyan e-YÖKDİL sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru süreçlerinde kullanılacak puanlar da netleşmiş oldu.

SONUÇLAR ÖSYM SONUÇ SİSTEMİNDE

ÖSYM’nin duyurusuna göre sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyor.

AKADEMİK BAŞVURULAR İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

YÖKDİL puanları; üniversitelerde lisansüstü eğitim başvuruları, doçentlik süreçleri ve çeşitli akademik kadro ilanlarında sıkça kullanılıyor. Bu nedenle sınav sonuçlarının açıklanması, akademik planlama yapan adaylar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’da yaşayan çok sayıda aday da e-YÖKDİL sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenmeye başladı. Özellikle üniversite personeli ve lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar için sonuçlar yeni başvuru dönemleri öncesinde belirleyici olacak.