ÜNİVERSİTE tarafından yapılan açıklamaya göre, değerlendirmeye alınan 56 projeden 37’si TÜBİTAK tarafından “şartlı kabul” statüsünde desteklenmeye hak kazandı. Böylece üniversitenin kabul oranı yaklaşık yüzde 66,07 oldu. Şartlı kabul alan projelerin destek sürecinin tamamlanabilmesi için akademik danışmanlar tarafından “Kaynakça Üretken Yapay Zekâ Kullanımı Taahhütnamesi’nin e-BİDEB sistemi üzerinden onaylanması gerekiyor. TÜBİTAK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda işlemlerin tamamlanmasının ardından projelerin destek süreci devam edecek. Elde edilen başarıyla birlikte üniversitenin araştırma odaklı eğitim yaklaşımı ve öğrencilerin bilimsel üretim süreçlerine aktif katılımı bir kez daha ortaya konuldu. Akademik danışmanlık desteğiyle hazırlanan projelerin, öğrencilerin araştırma becerilerinin gelişmesine, eleştirel düşünme yetkinliklerinin artmasına ve bilimsel üretim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladığı belirtildi. Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer ise TÜBİTAK 2209 programı kapsamında proje geliştiren ve şartlı kabul alarak desteklenmeye hak kazanan öğrenciler ile danışman akademisyenleri tebrik etti. Sağer, üniversitede bilimsel üretimi teşvik eden proje kültürünün her geçen gün daha da güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

