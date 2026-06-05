Türkiye genelinde çalışma hayatına yönelik yapılan güncel araştırmalar, çalışan memnuniyetsizliğinin ulaştığı boyutları ortaya koydu. Yetersiz maaş politikaları ve ağır çalışma koşulları, belirli meslek gruplarında mutsuzluğu zirveye taşıyor.

Yayımlanan son araştırmalara göre, istihdam edilmelerine karşın çalışanların en çok şikayet ettiği konuların başında yan hakların yetersizliği ve düşük ücretler yer alıyor. Bu faktörler, iş motivasyonunu doğrudan olumsuz etkiliyor.

LİSTENİN BAŞINDA KİMLER VAR?

Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'deki en mutsuz meslek grupları arasında müşteri temsilcileri öne çıkıyor. Gün boyunca yoğun stres altında çalışan ve sürekli sorun çözme odaklı mesai harcayan müşteri temsilcileri, aldıkları ücretin harcadıkları emeği karşılamadığını ifade ediyor.

ÇALIŞANLAR NEDEN MEMNUN DEĞİL?

Araştırma sonuçlarına göre, özellikle hizmet sektöründe çağrı merkezi ve müşteri ilişkileri departmanlarında yaşanan yüksek sirkülasyonun temelinde duygusal tükenmişlik yatıyor. Çalışanlar, sadece maddi yetersizliklerden değil, aynı zamanda kariyer gelişim imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı da iş ortamında mutsuzluk yaşıyor.