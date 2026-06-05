En son şubat ayında fiyat artışı yaşanan tütün ürünlerinde yeni bir tarife değişikliğine gidildi. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, iki farklı sigara grubunda paket başına 5 liralık zam uygulandı. Bugünden itibaren raflara yansıyan yeni fiyatlamayla birlikte tüketicilerin ödeyeceği alt ve üst limitler yeniden belirlendi.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?

Yapılan 5 liralık artışın ardından söz konusu gruplardaki en ucuz sigara fiyatı 105 liraya yükseldi. Fiyat listesinin en üst sırasında yer alan ürünlerin perakende satış bedeli ise 120 lira olarak güncellendi. Özellikle Rothmans, Tekel 2000, LD ve Monte Carlo gibi markaların tüm ürünleri 105 liradan satılmaya başlandı. Kent ve Winston serilerindeki bazı ince ve uzun paketler ise 120 liralık üst sınırdan alıcı buluyor.

HANGİ MARKALARDA FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI?

Güncel listeye göre, Winston Slender ve Dark Blue serileri 110 liraya çıkarken, Camel Slims ve Slender ürünleri 105 lira olarak etiketlendi. Tekel 2001, Viceroy, Pall Mall, Maltepe ve Samsun markalarının tamamı 110 liradan satışa sunuluyor. Ayrıca Camel Yellow 100 gramlık sarmalık kıyılmış tütün ürününün fiyatı da 285 lira olarak duyuruldu. Tüketiciler, bugünden itibaren market ve büfelerde bu yeni tarife üzerinden alışveriş yapacak.

ZAM DÖNGÜSÜ MALİYETLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Yılın ilk çeyreğinde peş peşe gelen fiyat güncellemeleri, tütün ürünü tüketicilerinin harcama kalemlerinde belirgin bir artış yaratıyor. Şubat ayındaki zammın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen uygulanan bu yeni artış, piyasadaki vergi ve maliyet dinamiklerinin perakende satış fiyatlarına periyodik olarak yansıtıldığını gösteriyor.