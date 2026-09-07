Hükümetin makroekonomik hedeflerini içeren Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 28,4 seviyesine yükseltildi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, bu güncelleme ocak ayında milyonlarca çalışanın ve emeklinin gelirine yansıyacak zam oranlarını büyük ölçüde belirledi.

OVP projeksiyonları doğrultusunda, yeni yılın ilk ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 7 oranında artış yapılması öngörülüyor. Bu hesaplamayla en düşük memur maaşının 70 bin 224 liradan 75 bin 140 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 45 bin 546 liradan 48 bin 734 liraya çıkması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise altı aylık enflasyon verisine dayalı olarak yüzde 9,04'lük bir zam oranı ortaya çıkıyor. Mevcut durumda 23 bin 552 lira olan en düşük işçi ve esnaf emeklisi maaşının yeni düzenlemeyle 25 bin 681 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN HANGİ ORANLAR MASADA?

Doğrudan enflasyon verisine bağlı olmayan asgari ücret, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. 2026 yılı için yüzde 28,4'lük gerçekleşme tahmini ve 2027 yılı için yüzde 21'lik hedef dikkate alındığında, komisyon masasına yüzde 20, 25 ve 30'luk zam senaryoları gelecek. Geçtiğimiz yıl yüzde 27,01 oranında artışla net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin yeni tutarı, eylül ve aralık ayları arasındaki enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.

SOSYAL YARDIMLAR VE BEDELLİ ASKERLİK YENİDEN HESAPLANDI

Memur maaş katsayısında beklenen yüzde 7'lik artış, çalışma hayatındaki tazminatları ve sosyal yardım ödemelerini de doğrudan değiştirecek. Yeni katsayı ile kıdem tazminatı tavanının 78 bin 891 liraya yükselmesi ve damga vergisi kesintisi sonrası çalışanlara yıllık en fazla 78 bin 292 lira ödenmesi öngörülüyor. Ayrıca memur zammına endeksli olan bedelli askerlik ücretinin de 472 bin 553 liradan 505 bin 739 liraya çıkması bekleniyor.

Sosyal destek ödemelerinde de ocak ayında artış yaşanacak. Yüzde 7'lik zam beklentisi gerçekleştiğinde, 65 yaş aylığı 7 bin 257 liradan 7 bin 765 liraya, evde bakım desteği ise 15 bin 775 liradan 16 bin 879 liraya yükselecek. Engelli vatandaşların aylıkları ise engel oranına göre 6 bin 198 lira ile 9 bin 298 lira arasında yeniden şekillenecek.