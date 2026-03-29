Konut kredisi faizlerinin yükseldiği dönemde, kredisiz ev alma yöntemleri yeniden gündemde. Topraktan satıştan kooperatife kadar alternatif modeller dikkat çekiyor.

Konut fiyatlarının yükseldiği, banka faizlerinin ise birçok kişi için erişilemez hale geldiği bir dönemde, kredi çekmeden ev sahibi olma yolları yeniden konuşuluyor. Özellikle Alanya’da konut yatırımı yapmak isteyenler, klasik mortgage sistemi dışında farklı seçeneklere yöneliyor.

Aslında bu yöntemler yeni değil. Ama son aylarda… yeniden konuşulmaya başladı.

TOPRAKTAN EV ALMAK DAHA UYGUN

Piyasada “topraktan almak” olarak bilinen sistemde, henüz inşaat başlangıcındayken projeye dahil olunuyor. Bu sayede konutlar, tamamlanmış projelere göre çok daha düşük fiyatlardan alınabiliyor.

Bu yöntemin öne çıkan avantajları şöyle:

• %30-40 daha uygun fiyat avantajı

• Faizsiz ve esnek ödeme planları

• Değer artışından erken faydalanma imkânı

Ancak burada en kritik konu… güven. Her projeye girilmez.

LANS MAN ÖNCESİ SATIŞLARDA BÜYÜK FIRSAT

Gayrimenkul piyasasında en çok kazanç sağlayan yöntemlerden biri de “lansman öncesi satışlar”. Bu aşamada projeler henüz geniş kitlelere duyurulmadan satışa çıkıyor.

Alanya’da yeni konut projelerini erkenden öğrenmek isteyenler, genelde yerel emlak ofisleriyle sürekli iletişim halinde kalıyor. Çünkü bu fırsatlar kısa sürede tükeniyor.

Bazen ilan bile çıkmadan satılıyor…

KOOPERATİF MODELİ GERİ DÖNDÜ

Son dönemde dikkat çeken bir diğer seçenek ise yeni nesil yapı kooperatifleri. Bu modelde bir grup kişi birleşerek arsa alıyor ve yalnızca inşaat için müteahhitle anlaşıyor.

Bu sistemin avantajları:

• Müteahhit kârı ortadan kalkıyor

• Maliyetler düşüyor

• Ödemeler faizsiz ve aşamalı oluyor

Ama burada da herkesle girilmez. Kooperatifin yönetimi… biraz kritik.

FAİZSİZ TAKSİT SİSTEMİ YAYGINLAŞIYOR

Birçok inşaat firması artık banka kredisi yerine kendi finansman sistemini sunuyor. Bu yöntemde alıcılar doğrudan firmayla anlaşarak taksitli ödeme yapabiliyor.

• Genellikle %30-40 peşinat

• Kalan tutar 24-36 ay taksit

• Banka faizi yok

Özellikle Alanya’da faizsiz taksitle ev alma seçenekleri, son dönemde yatırımcıların ilgisini çekiyor.

EN KRİTİK DETAY: HUKUKİ GÜVENCE

Uzmanlara göre en büyük risk, hukuki eksiklikler. Bu nedenle işlem yapılırken mutlaka resmi adımların atılması gerekiyor.

Güvenli bir süreç için:

• Noterde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılmalı

• Tapuya şerh konulmalı

Bu adımlar atılmazsa… iş değişir.

Birçok kişi bunu sonradan fark ediyor.

Kısacası, kredisiz ev sahibi olma yolları mümkün. Ama doğru adım atılmazsa, avantaj gibi görünen şeyler ciddi risklere dönüşebiliyor. Özellikle Alanya gibi hızlı büyüyen bir bölgede… biraz daha dikkat gerekiyor.